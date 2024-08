Domenica una Straccabike dal percorso addolcito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – Quando alle spalle hai 31 edizioni, senti addosso a te la forza della tradizione. E’ con questa che gli organizzatori del Gs Avis Pratovecchio si avvicinano all’appuntamento di, valido per la Coppa Toscana Mtb e per il Tour 3 Regioni. L’estate non ha minimamente frenato l’afflusso delle iscrizioni se si considera che a una settimana dall’evento erano già oltre 550 coloro che avevano regolarizzato la loro adesione. Fra questi ci sono già nomi importanti, ma gli organizzatori confidano nelle iscrizioni last minute e soprattutto negli elenchi delle principali società per trovare al via big della Mtb italiana, per raccogliere l’eredità dei vincitori dello scorso anno, Riccardo Chiarini e Silvia Scipioni. Ilè profondamente cambiato rispetto a quello che molti appassionati conoscono e che erano abituati ad affrontare in passato.