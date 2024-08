Diritto alla disconnessione come funziona in Italia in Europa e nel mondo | la panoramica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Insi lavora troppo e senza adeguato tempo per il riposo? Secondo Eurostat il 9,4% dei lavoratori si avvicina in media le 50 ore di impiego a settimana, a ciò abbinandosi il triste fenomeno degli straordinari non pagati. Ecco perché sindacati, Garante della Privacy e buona parte delimprenditoriale oggi considera centrale il tema del, al fine di proteggere la salute mentale e il benessere dei lavoratori, favorendo un migliore equilibrio tra vita professionale e privata. Vero è che essere sempre connessi a internet è tipico dei tempi odierni. L’accesso costante alle e-mail, alle chat di lavoro e ad altri canali digitali agevola la comunicazione con i colleghi e i superiori, la gestione e organizzazione dei documenti e la verifica dello stato di avanzamento dei progetti.