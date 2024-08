Borrell | L’Ue sanzioni i ministri israeliani che incitano a odio e crimini contro i palestinesi Tajani dice subito no | E’ un’ipotesi irreale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Alcunidi Israele hanno lanciato messaggi d’, incitazione a commetteredi guerrae io credo chedebba usare tutti gli strumenti a sua disposizione: ma non posso decidere, posso solo proporre e saranno gli Stati membri a decidere”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Josepa proposito della possibilità di imporrealcuni membri del governo di Benjamin Netanyahu. “Quello di oggi non è un consiglio affari esteri formale, dunque non si prendono decisioni esecutive, ma ho avviato la procedura per chiedere agli Stati membri di includere nella nostra lista dialcuni”, ha spiegato. “Io credo chenon debba avere tabù quando si tratta di ottenere il rispetto del diritto internazionale”, ha aggiunto.