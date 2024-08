Weber a Roma da Meloni visita cruciale per le politiche europee e le prossime nomine

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In un momento decisivo per il futuro dell'Unione Europea, Manfred, capogruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) al Parlamento europeo, ha incontrato con la Premier Giorgiaa Palazzo Chigi. Un importante faccia a faccia per discutere le linee guida strategiche dell'Unione per i prossimi anni e ledella nuova Commissione Europea. A partire da quella di Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari Europei e candidato dell'Italia per la prossima Commissione Europea.Il governo italiano punta su Fitto non solo per ottenere una posizione di rilievo nella Commissione, ma anche per una potenziale vicepresidenza esecutiva. Tuttavia, la decisione definitiva su questo incarico è ancora in sospeso e dipende dalla presidente Ursula von der Leyen.