Tragedia nel Salento Resta folgorato mentre esegue lavori nella sua masseria muore 70enne

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo quelle dei giorni e delle settimane scorse, ancora unanel. Un evento ha scosso l’intera comunità salentina, ma soprattutto il comune di Corsano, teatro della drammatica morte di un uomo di 70 anni, Biagio Nicolì. Quest’ultimo è rimasto vittima di una scossa elettricaeseguiva deiin unadi sua proprietà, situata esattamente in Località Santa Maura. Ilsi era recato nel suo casolare fare dei normalidi manutenzione, approfittando della giornata non particolarmente calda. Per cause ancora da accertare,utilizzava un gruppo elettrogeno, l’uomo è rimastoed è morto sul colpo.