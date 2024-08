Tiro di rigore da brivido di Schiavi e gli azzurri ingranano la quinta Finotto raddoppia e Sudtirol va ko

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CARRARESE 2 SUDL 0 CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon (84’ Scheffer),(70’ Capezzi), Giovane (77’ Zuelli), Cicconi;(77’ Cherubini), Panico; Capello (70’ Cerri). A disp. Mazzini, Motolese, Cartano, Della Latta, Belloni, Palermo, Palmieri. All. Calabro. SUDL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano (79’ Davi F.); Molina (68’ Davi S.), Tait (46’ Casiraghi), Kurtic, Rover; Merkaj, Mallamo (68’ Odogwu); Crespi (46’ Arrigoni). A disp.: Drago, Tschoell, Martini, Ceppitelli, Kofler, Brik, Praeszelik. All. Valente.. Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Tolfo di Pordenone e Scarpa di Reggio Emilia; quarto ufficiale Cerbasi; VAR Fabbri, AVAR Camplone Marcatori: 45’(C), 57’(C) Note: Spettatori 1987 per un incasso di € 21.038; angoli 5-8; ammoniti Tait, Rover, Kurtic; recupero 1’ e 4’.