Quando finisce il caldo? Giuliacci | c' è la data della svolta autunnale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il, grande protagonista dell'estate 2024, non sembra intenzionato a fare un passo indietro e, anzi, ha ripreso a dominare le previsioni meteo. Ma per quanto tempo ancora dovremo fare i conti con le alte temperature? Pare, finalmente, che ci sia ladel cambio di passo. A confermarlo è il team di meteo.it. "L'alta pressione sta già rinsaldando la sua posizione sull'Italia e le conseguenze si faranno sentire soprattutto nei prossimi giorni, con le temperature che gradualmente saliranno, portandoci nel weekend undi nuovo intenso, con massime quasi dappertutto oltre 30 gradi e picchi anche di 37-38 gradi", avvisano gli esperti. Situazione, questa, che sembra sia destinata a durare fino ai primi giorni di settembre. Ma chi ha finito le ferie non deve perdere la speranza. Non manca molto al fresco e alla fine di questa rimonta anticiclonica.