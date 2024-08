Paralimpiadi Parigi 2024 l’Italia sfila nella cerimonia di apertura | Mattarella applaude in tribuna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il presidente della Repubblica Sergio, sorridente, ha applaudito, in piedi, gli atleti azzurri dei Giochi Paralimpici che hannoto – con abiti fra i più eleganti e sobri della, in blu scuro – allainaugurale sugli Champs-Elysées. Davanti, i portabandiera azzurri Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Accanto al presidente della Repubblica, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, anche lui in piedi ad applaudire. L’annuncio della squadra italiana alla Concorde ha sollevato un entusiasmo generale nel pubblico. Mazzone ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Paralimpici come nuotatore – Sydney 2000, in cui ha vinto due medaglie d’argento, Atene 2004 e Pechino 2008 – prima di dedicarsi al ciclismo. Ai Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2020 ha gareggiatospecialità dell’handbike, vincendo due ori e un argento in Brasile e un oro e due argenti in Giappone.