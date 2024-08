Due fratelli uccidono brutalmente i genitori per il patrimonio o perché vittima di abusi? La storia di Lyle e Erik Menendez nella serie tv Monsters

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nel 1989 l’America si è risvegliata con un caso di cronaca ferocissimo. Il 20 agosto 1989 di sera una coppia, José e Kitty, si trovavano nello studio della loro villa di Beverly Hills. All’improvviso l’irruzione dei figliedche con un paio di fucili hanno freddato il padre e la madre, a sangue freddo. Gli assassini hanno aspettato la polizia per riferire di aver trovato i corpi e che l’efferato omicidio è stato consumato mentre erano al cinema a vedere “Batman” in un cinema a Santa Monica. Qualche mese dopo lo stile di vita dei duenon è rimasto inosservatohanno speso in pochi mesi 700mila dollari. A quel punto si sono insospettiti i parenti della famiglia, sottolineando il fatto che non era consono quel tenore di vita, considerando che ierano parsimoniosi e attenti alle spese.