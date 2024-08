Sono stato truffato dovevo solo lasciare un ‘mi piace’ sui social per offerte turistiche e ho perso 1 500 euro in due settimana | lo sfogo dell’ingegnere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Denaro in cambio di “like” su, disponibili suie altre piattaforme online. Una semplice richiesta che però era una truffa bella e buona mascherata. Ci è cascato un insospettabile ingegnere di 50 anni, come riporta La Stampa. “Nonun credulone, anzi,sempre scettico quando qualcuno mi propone soldi facili. Eppure cicascato. Ora mi rivolgerò alla polizia postale. So che sarà difficile recuperare i soldi, ma spero che almeno possano individuare i responsabili e fermarli”, ha dichiarato l’uomo che con questo “trucchetto” escogitato da menti occulte ha1.500in due settimane. Dopo un colloquio su WhatsApp, l’ingegnere èindirizzato a una pagina su Telegram dove ha iniziato a guadagnare qualchesemplicemente lasciando dei like. Da qui i primi ventiguadagnati.