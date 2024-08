Serie B Brescia sotto esame a Reggio Emilia Maran studia le mosse per riprendere quota

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Per ilè già l’ora di tornare in campo. Questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) le Rondinelle renderanno visita alla Reggiana con l’intento di dimostrare che l’amara sconfitta con il Cittadella è stato un semplice incidente di percorso e che Bisoli e compagni possono far ripartire subito il loro cammino. L’impegno non è certo dei più agevoli per la squadra di, che in questa vigilia così “ristretta“ ha ripreso gli allenamenti sin dalla domenica mattina. Il giovane difensore Calvani è rientrato in gruppo e solo Moncini continua a lavorare a parte. Il fatto di dover affrontare tre partite (tutte molto impegnative) nel breve spazio di una settimana (sabato 31 i biancazzurri giocheranno in casa del Sudtirol) potrebbe indurre l’allenatoreno a qualche variazione di formazione.