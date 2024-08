Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 agosto 2024) CANBERRA, Australia e AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Circa 4 milioni di tonnellate di6,6 vengono create ogni anno, si tratta di una delle fibre più ampiamente utilizzate nei settori della moda e dell’abbigliamento sportivi. Tuttavia, è noto come sia difficile riciclarlo, e quando viene utilizzato con altre fibre come l’elastan, la sfida si fa più complessa. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Michelle Leamichellel@.comEco eperilalper ildel6,6 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .