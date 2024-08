Paralimpiadi Parigi 2024 | l’atletica italiana sogna con le donne d’oro Sabatini Caironi e Legnante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Italia si presenterà con interessanti ambizioni nelleggera alledi, che andranno in scena dal 28 agosto all’8 settembre. Ambrasarà la portabandiera dell’Italia insieme al ciclista Luca Mazzone e spera di replicare il trionfo di tre anni fa a Tokyo, quando si impose sui 100 metri (categoria T63) con l’allora record del mondo di 14.11, poi migliorato in 13.98 ai Mondiali dello scorso anno. Dodici mesi fa, sempre nella capitale francese, il podio fu tutto azzurro con Martinae Monica Contraffatto, proprio come successe agli ultimi Giochi. Martinaconquistò la medagliasui 100 a Londra 2012 e Rio 2016, a Tokyo si mise al collo l’argento sul rettilineo e nel salto in lungo, disciplina di cui è l’attuale Campionessa del Mondo: la bergamasca ha tutte le carte in regola per bissare risultati di questo calibro.