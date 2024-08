Liga 2024 2025 | Dani Olmo segna al debutto e il Barcellona batte in rimonta il Rayo Vallecano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Terza vittoria in campionato e primo posto a punteggio pieno per il, che festeggia la vetta dellanella notte di. Sul campo del, nel match valido per la terza giornata, è stato proprio il neo acquisto a regalare i tre punti ai catalani. Finalmente tesserato e a disposizione di Flick, è entrato in campo al 46? e all’82’ hato il gol vittoria, completando ladel Barça. Sotto dopo appena 9 minuti per il gol di Unai Lopez, i blaugrana hanno trovato il pareggio all’ora di gioco con Pedri. Al 71? era stato invece Robert Lewandowski a portare avanti i suoi, prima che la rete venisse annullata per un fallo. Poco male perché una decina di minuti dopoha trovato la via del gol ed ha mandato in visibilio i tifosi del