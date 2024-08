La storia del laptop di Hunter Biden | perché i social network l’hanno oscurata e cosa c’entrano Fbi Blinken e i democratici Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Nel dibattito sul ruolo deinel dibattito pubblico, riaperto con i casi di cronaca, torna insistentemente unain particolare: ildi. In piena campagna elettorale, negli Stati Uniti la vicenda è portata dai repubblicani a emblema della compromissione di Big Tech e delle principali aziende della Silicon Valley con il partito democratico e con l’amministrazione. Nel 2022 i repubblicani hanno aperto una commissione di inchiesta per ricostruire la vicenda nel dettaglio. Il titolo della commissione è evocativo: “weaponisation of the Federal Government”, letteralmente la “strumentalizzazione del governo federale a fini politici” (si indaga anche sulla stagione del Covid). Le audizioni e le indagini della Commissione sono ancora in corso.