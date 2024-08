Joker | Folie à Deux | tutto quello che c’è da sapere sul film di Todd Phillips in anteprima al festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 27 agosto 2024) Un sequel dinon era previsto. Quando, nel 2019, diede nuova vita al criminale più celebre di Gotham, con Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista, non aveva affatto messo in conto un seguito. Pur ammettendo di essere disposto a realizzarlo, il regista, un mese prima dell’uscita del primo, nell’ottobre 2019, si espresse con tali parole: “Non abbiamo piani per un sequel. Ilnon è impostato per avere un seguito. L’abbiamo sempre pensato come un unico, e questo è“. Chiaramente, dopo aver incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale, ottenuto 11 nomination agli Oscar, con due vittorie,cambiò. La vera svolta è arrivata nel giugno del 2022, quando ci fu una conferma ufficiale che un sequel difosse in lavorazione. È stato allora cheha condiviso una foto della sceneggiatura della pellicola su Instagram.