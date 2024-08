Gaetano verso il ritorno al Cagliari | affare in chiusura – SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Napoli e ilsono vicini all’accordo per ildi Gianlucain Sardegna. La trattativa è in fase avanzata. Il Napoli si prepara a salutare nuovamente Gianluca. Il centrocampista classe 2000, appena reintegrato da Antonio Conte, sembra destinato a fareal. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, rivela i dettagli dell’operazione: “Prosegue spedita la trattativa per riportare Gianlucaal. Le parti sono sempre più vicine sulla base di un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’obbligo sarebbe garantito.”, reduce dall’esperienza in prestito proprio in Sardegna, potrebbe presto fare le valigie.