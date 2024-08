Fico si apre la sagra di Bacchereto Goloso dall’antipasto fino al dolce È tradizione che resiste da 48 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Settembre è tempo di sagre a Carmignano e qualcuna sfiora il mezzo secolo di vita. Adal 6 al 15 settembre c’è la 48ª "del". Ilè un frutto tipico di Carmignano e in questo caso si parla di fichi freschi, utilizzati in cucina per tante specialità che vanno dai primi ai dolci. Laè organizzata dalla Polisportivae abbina la gastronomia al divertimento. E’ unacheda ben 48ed è gestita interamente dai volontari. Per ogni serata c’è un piatto tipico: il 6 la minestra di pane, il 7 le penne alla boscaiola, l’8 e il 15 le penne al, l’11i rigatoni alla pecora e pecora in umido, il 12 i rigatoni al cinghiale e cinghiale in umido, il 13 la polenta ai funghi e il 14 le pappardelle alla lepre.