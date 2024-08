Dall’anguilla al capriolo ecco la sagra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) La piccola frazione di Sandolo continua a mantenere viva ladi settembre, come sempre a cavallo tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese successivo. I volontari dell’associazione Amici per la promozione di Sandolo continuano a proporre momenti di festa all’insegna della buona cucina e del ritornato ballo in piazza. Sono quattro i giorni di festa, da venerdì 30 agosto fino a lunedì 2 settembre, quando il tradizionale spettacolo pirotecnico chiuderà l’edizione 2024. A farla da regina sarà la cucina che, grazie alla decennale esperienza e abilità delle cuoche del paese, proporrà prelibatezze di carne e pesce comecon polenta, salama da sugo, brodetto di anguilla, grigliata di pesce e gli immancabili cappellacci di zucca conditi con ottimo ragù di carne o burro e salvia.