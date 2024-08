Certificazioni Fimi settimana 16-22 agosto | dischi di platino per Mahmood Elodie e Alessandra Amoroso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Il nome di Lucio Battisti si affianca a quelli die Ghali nell’elenco delle/Gfk della w34 (16 al 22). L’album Il Mio Canto Libero, pubblicato nel 1972 dell’artista di Poggio Bustone , è stato certificato disco di. Il settimo lavoro in studio di Battisti è stato in vetta alla classifica deiper undici settimane consecutive ed è stato l’album più venduto in Italia nel 1973. Villabanks ottiene il disco d’oro per El Puto Mundo, pubblicato nel 2020. Fronte singoli, Mi Fiderò di Marco Mengoni feat Madame, è stato certificato quattro volte disco di, Il singolo pubblicato nel 2021, è stato estratto da Materia (Terra) sesto album in studio dell’artista di Ronciglione.