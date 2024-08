Arresto a Cirò Marina | 33enne accusato di maltrattamenti e rapina all’ex moglie

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 27 agosto 2024) I carabinieri di, in provincia di Crotone, hanno arrestato undiin famiglia eaggravata nei confronti della sua ex. Secondo l’inchiesta, l’uomo avrebbe sottoposto la vittima a una serie di violenze fisiche e verbali a partire dal 2022, creando un clima di terrore e soggezione. Nel 2023, l’indagato avrebbe anche installato un rilevatore GPS sull’auto della donna per controllarne gli spostamenti. Le indagini hanno inoltre rivelato un episodio diin cui l’uomo, dopo aver aggredito la donna, si sarebbe impossessato del suo veicolo. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’, e ilè stato condotto nel carcere di Crotone. Le autorità dihanno avviato un’indagine approfondita dopo che la exdelha denunciato ripetute violenze subite dal 2022.