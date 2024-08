Us Open parlano Alcaraz e Djokovic Oggi Musetti e Berrettini Sinner e i dubbi dei big Domani il debutto Slam

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Qualcosa di diverso" negli occhi del ragazzolo aveva colto pure Matteo. I sintomi del ’caso doping’ una partita che si giocava negli angoli più profondi della mente di Jannikandata in scena sotto il sole, ancora prima di scendere in campo agli Us. C’è unsibillino che chiede "protocolli standardizzati per tutti", e una dirla tutta poco chiaro: "Se lasciano che giochi c’è un motivo". Alla corazzata del numero 1 del mondo arrivano bordate e attestati di stima come quello del collega romano: "Sta gestendo tutto in un modo impressionante per la sua età", ha detto Matteo a Sky. Ma se a livello ufficiale l’azzurro è stato indagato e assolto per assunzione involontaria di una dose microscopica di Clostebol, non è scagionato da tutti i suoi colleghi.