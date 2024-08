Manzo | Il vescovo? Tutto ok Arriveranno altri giocatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) di Andrea Lorentini "Le nuove maglie hanno fatto parlare, anche troppo. Non immaginavamo suscitasseroquesto casino e polemiche. La cosa più importante, però, è che con ilMigliavacca ci siamo chiariti con serenità". Guglielmochiude l’incidente con Monsignor Migliavacca in apertura della presentazione delle nuove divise ufficiali dell’ e degli sponsor. "Abbiamo scelto di disegnare la Madonna del Conforto sulle maglie, perchè sono molto religioso, in particolare devoto a Padre Pio. Parlando con don Alvaro mi ha illuminato spiegandomi il significato che ha per gli aretini questo simbolo religioso. A quel punto con mia figlia abbiamo deciso che rappresentava al meglio l’aretinità". Poi una battuta. "Se fossi stato ateo magari ci sarebbe stata l’immagine di Maradona considerato che sono anche tifoso del Napoli".