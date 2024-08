Italia | esploratrice ripercorre viaggio di Marco Polo e vede trasformazione Via della seta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Paestum, 26 ago – (Xinhua) – Ispirandosi a, che’ verso la Cina lungo l’antica Viapiu’ di 700 anni fa, la viaggiatricena Vienna Cammarota e’ partita da Venezia il 26 aprile 2022, perre a piedi l’itinerario. Con un semplice zaino e due bastoncini da trekking, la 74enne Cammarota ha percorso oltre 20.000 chilometri e attraversato dozzine di Paesi. Prima di entrare in Cina, ultima tappa del suoin Oriente, ad agosto e’ tornata a Paestum, sua citta’ natale nel sud dell’, per una breve pausa. Ilnon e’ solo una sfida personale, ha riferito Cammarota a Xinhua in una recente intervista. E’ una missione per testimoniare in prima persona l’impattoBelt and Road Initiative (BRI) cinese e condividere le esperienze con il mondo, ha aggiunto la donna.