Carburanti | prezzi benzina e gasolio in calo diesel ai minimi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024): secondo i dati di Staffetta Quotidiana in 2 settimane calatiaidell’ultimo anno Nelle ultime due settimane centrali di agosto, il mercato deiha registrato una significativa diminuzione deialla pompa per, proseguendo la tendenza al ribasso che si era già manifestata a partire dalla metà di luglio. Questa evoluzione deirappresenta un segnale positivo per i consumatori, in un contesto economico ancora caratterizzato da incertezze.carburante, ultimi dati – foto ansa – notizie.comSecondo l’analisi pubblicata da Staffetta Quotidiana, il prezzo delha toccato il suo minimo degli ultimi dodici mesi, precisamente dal 7 luglio 2023. Lanon è stata da meno, avvicinandosi al suo livello più basso registrato nel 2024, raggiunto il 29 gennaio.