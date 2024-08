Anticipazioni Beautiful Americane | Steffy sotto sequestro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 26 agosto 2024)Forrester si ritroverà in serio pericolo ae stavolta la colpa non sarà di Sheila Carter. Stando alledella soap opera di Canale 5, infatti, la figlia di Ridge verrà drogata e tenutada Luna, la figlia di Poppy, che mostrerà finalmente il suo vero volto. Ricordiamo che, di recente, il locale di Deacon Sharpe è stato scosso da due omicidi, quello dei dipendenti Tom Starr e del giovane cameriere Hollis. Entrambi sono stati avvelenati e i sospetti sono subito caduti su Sheila, moglie di Deacon e collega dei due dipendenti del consorte. La donna, però, è riuscita a dimostrare presto la sua estraneità ai fatti e Katie ha iniziato ad indagare per conto suo, concentrando la sua attenzione su Poppy.