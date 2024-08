Perché hanno arrestato in Francia Pavel Durov il fondatore di Telegram L’accusa | Permette alla criminalità organizzata di usare la piattaforma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 agosto 2024) Il francorusso, 39 anni,diè statostanotte sulla pista dell’aeroporto Le Bourget di Parigi. Accompagnato da una donna e una sua guardia del corpo l’imprenditore sapeva del suo imminente arresto, che rischiava in caso di atterraggio sul suolo francese., schedato come ricercato della Fpr, è atterrato nella capitale con il suo jet privato. Risulta coinvolto da un’indagine dell’Ufficio nazionale antifrode proprio sulladi messaggistica da lui creata, una realtà che, secondo le indagini non modererebbe il traffico di stupefacenti, terrorismo, pedopornografia, riciclaggio, ricatti. Tutti illeciti di chi, commettendo reati, può godere della protezione di un canale di trasmissione criptato.