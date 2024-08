LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | Luna Rossa affronta Alinghi poi la finale con New Zealand

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell'ultima giornata di regateall'Cup. A Barcellona spazio agli ultimi match race del girone unico ed allache coinvolgerà le prime due imbarcazioni del round robin.attende gli svizzeri digià certa di partecipare all'ultimo atto di queste regate di "allenamento". Al termine dei tre match race del round robin in programma infatti l'imbarcazione italiana sfiderà i detentori del titolo di Team New Zeland, regata che nel raggruppamento iniziale è durata meno di un minuto a causa dei problemi elettronici di. Ci sarà dunque l'attesissimo testa a testa tra azzurri e kiwi, con questi ultimi autori di un percorso netto nei match race iniziali.