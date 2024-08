Grave incidente alla corsa ciclista 15enne si schianta contro un’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Casalguidi, 25 agosto 2024 - Per fortuna le ultime notizie ricevute parlano del giovane fuori pericolo. E’ stato unquello avvenuto nella parte iniziale della gara ciclistica per allievi di Casalguidi, la 64esima Coppa Caduti-Parigi-Roubaix Franco Ballerini, manifestazione che prevedeva alcuni tratti sterrati. Nell’che ha portatosospensione della gara da parte del direttore e del collegio di giuria, è rimasto coinvolto un quindicenne allievo del Gs Iperfinish di Fucecchio, una delle società più forti della categoria in Toscana. L’nella prima ora di gara (la partenza da Casalguidi è avvenuta alle 15,30) in località Ponte Stella a un chilometro da Casalguidi. I corridori erano appena usciti da un tratto sterrato e avevano fatto il loro ingresso sulla strada provinciale.