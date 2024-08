Gand Soleil 52 pronto per Cannes

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Lo storico brand Cantiere del Pardo, che dal 1973 ha scritto pagine importanti dell’industria nautica italiana, èa stupire i visitatori delYachting Festival (appuntamento che inizierà il 10 settembre per concludersi il 15 settembre) con nuovi modelli, destinati a lasciare presto il segno nei mercati delle barche a vela e a motore: Pardo GT75 e Grand52 Performance. Questi due debutti mondiali confermano la spinta verso il futuro e la costante ricerca dell’eccellenza del cantiere, che nel 2023 ha celebrato 50 anni di attività ed è entrato a far parte del Gruppo Oniverse. Grand52 Performance fa parte della fortunata linea Performance Granded è declinato in due versioni - Race e Performance. Imbarcazioni che offrono un’abitabilità non comune su queste dimensioni, senza incidere sul peso.