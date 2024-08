Empoli trasferta insidiosa D’Aversa sprona gli azzurri | Oggi dobbiamo dare più del 100 per cento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Dal 7-0 dell’andata, al 2-1 del ritorno. Lo scorso anno la Roma è stato il punto più basso e quello più alto della stagione dell’. Dalla sconfitta che portò all’esonero di Zanetti, alla vittoria che valse la salvezza. Ed ecco che anche quest’anno, nelle prime partite del campionato, si ripresentano nuovamente i giallorossi. All’appuntamento di questa sera ci sarà però undiverso rispetto alla passata stagione dove la confusione e la poca chiarezza regnavano.sembra aver già da subito mostrato la tipologia di gioco che deve avere la sua squadra. Adesso serve convinzione e consapevolezza per approcciare al meglio la gara di questa sera. "Contro il Monza non siamo riusciti a portare il risultato pieno a casa. A Roma per uscire con un risultato positivo bisognapiù del 100%.