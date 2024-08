Arrestato il Ceo di Telegram | chi è e quali sono le accuse

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 agosto 2024) Con un blitz effettuato nella serata di ieri, sabato 24 agosto, la polizia francese haPavel Durov, Ceo di. Ecco chi è eleEra appena arrivato con il suo jet privato all’aeroporto di Le Bourget a Parigi dall’Arzebaigian quando le autorità transalpine haPavel Durov, Ceo e fondatore di. Come riportato da RaiNews, nei suoi confronti era stato emesso un mandato di perquisizione alla direzione nazionale della polizia francese dopo una indagine preliminare.Pavel Durov, Ceo di(Pixbay/Instagram) – cityrumors.itStando a quanto riferito dai media locali, lenei confronti del fondatore didiverse e nelle prossime ore dovrebbe recarsi davanti ad un giudice per un possibile rinvio a giudizio. Per una delle fonti vicino alle indagini Durov ha commesso un errore atterrando a Parigi.