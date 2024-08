Air force one Di padre in figlia o Argo? La tv del 25 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024) Per la prima serata in tv, domenica 25, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Diin”. 1973: Sofia e Antonio hanno 16 anni, ascoltano musica psichedelica e sognano di fuggire, ma Giovanni ha già imprigionato il figlio nel ruolo di erede dell’attività di famiglia. Nel frattempo, a Bassano, in un gruppo di emigrati italiani di ritorno, arriva Jorge, vecchia fiamma di Franca. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con la serie “CSI: Vegas”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Heavy Metal” e “Fino in fondo”. Nel primo, per la prima volta Penny dirige un caso di omicidio, un caso alquanto complicato dal momento che la vittima a cui hanno sparato ha solo il foro di uscita ma non quello di entrata. Nel secondo, la squadra della Scientifica deve identificare velocemente l’agente nervino che ha reso incosciente Chris.