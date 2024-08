Trump usa un brano dei Foo Fighters sul palco la band | Nessuna autorizzazione

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) (Adnkronos) – Donaldcontinua la sua campagna elettorale in vista del voto per la Casa Bianca e, come ormai da tradizione per il tycoon, incassa nuove reazioni piccate da parte degli artisti che scoprono l’utilizzo dei loro brani nei comizi. Oggi è il turno dei Foo, che alla domanda se fosse stato autorizzato l’uso di ‘My Hero’ per accogliere Kennedy jr sulnell’ultima apparizione dal vivo del candidato repubblicano, rispondono con un secco “no”. “Facciamo chiarezza”, recita il post su X delladi Dave Grohl che rilancia lo screenshot dello scambio con un utente. Del resto, quello trae le ‘colonne sonore’ dei comizi è un rapporto da sempre piuttosto complicato.