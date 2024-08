Ti restituiamo portafoglio e documenti se ci dai 20 euro Ma poi vogliono altri soldi | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Brescia, 24 agosto 2024 – Hanno tentato di estorcere denaro a un operaio del lago d’Iseo recatosi a Brescia per trascorrere il proprio tempo libero. L’uomo, disabile, 50 anni, ha perso il proprioe poi è stato contattato per riaverlo, a patto di pagare 20. I fatti risalgono a giovedì 22 agosto, quando la polizia locale di Brescia ha arrestato due eritrei con l'accusa di estorsione aggravata. Secondo la ricostruzione, lunedì 19 agosto l’iseano si è recato in centro a Brescia quando si è accorto di aver smarrito il. Il luogo, come ha spiegato alla polizia locale, era imprecisato. Qualche ora dopo è stato contattato dai due africani, che hanno cercato di estorcergli denaro con la promessa di restituirgli i: sarebbero bastati venti. Il 50enne ha così allertato la polizia locale, che ha organizzato una trappola.