Sinner licenzia il preparatore Ferrara e il fisioterapista Naldi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) Le critiche, e in alcuni casi il sarcasmo della stampa internazionale, per il caso di doping “involontario” sono state severe e Jannikha preso una decisione non da poco. Hato in tronco ilatletico Umbertoe ilGiacomo. Si tratta di ottimi professionisti che però adesso pagano – forse un po’ troppo – una brutta faccenda che, a sentiree il suo staff, è stata soltanto un evento sfortunato. Ma se è stato solo un evento sfortunato allora perchérli? Come è noto, Jannik ha subito un procedimento in America per doping dal quale il tribunale lo ha assolto. Gli inquirenti hanno verificato che il nostro tennista, numero uno al mondo, aveva sì assunto clostebol ad aprile durante un torneo che poi aveva vinto.