Parma-Milan le pagelle di CM | Calabria e Loftus-Cheek disastrosi Theo indolente Inizio shock per Fonseca|Primapagina

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 20:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:Maignan 6: salva nel primo tempo la baracca con due parate su Mihaila e Bonny lanciati da soli a rete.4,5: nell’occasione del gol Valeri gli dà due metri. Costantemente in affanno contro ogni avversario, esce tra i fischi(dal 22’ st Emerson Royal 5: entra in campo con una grande voglia di fare. Fin troppa, consuetando che era troppo “alto” in occasione del gol del 2-1. Errore che pesa)Tomori 5: perde quasi tutti i duelli con Bonny, impreciso anche in fase di costruzione. Pavlovic 6,5: nella prima frazione è l’unico ad impegnare Suzuki sugli sviluppi di calci piazzati. Nel secondo tempo copre su ogni attaccante, decisivo in più interventi. Ottimo esordio dal 1’.5: si accende in rarissime occasioni, non segue Man in occasione del primo gol.