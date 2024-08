Morti sul lavoro la storia del sopravvissuto Gualtiero Ceccon | Persi il braccio a 27 anni da mezzo secolo parlo ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano –nel 1974 aveva 27, si era appena sposato e aveva trovato un buon impiego nel reparto ricambi e assistenza tecnica di un’impresa a Cornaredo. Il 12 giugno di quell’anno la sua vita è stata sconvolta da un incidente in fabbrica. Lui ha perso ilsinistro. Un collega, Moreno Nasuelli, è morto all’età di 20, proprio mentre stava per iniziare la pausa obbligata del servizio militare. Un terzo uomo ha riportato gravissime lesioni. A distanza diil ricordo torna a quel giorno, per lanciare un messaggio sulla prevenzione dopo l’ennesima tragedia, alla Corioni di Monza, dove ha perso la vita un operaio egiziano di 22