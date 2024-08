L’orca più sola del mondo fissa immobile un cancello per 24 ore | le immagini strazianti e la storia di Kshamenk fanno il giro del Web

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)e sofferente, ha trascorso 24 orendo ilin metallo che separa la sua vasca in cemento da quella di alcuni delfini. Sicuramente, con la speranza di tornare ad assaporare la libertà. Poi, di ritrovare la compagnia di altri esemplari. Condivisa sui social dall'associazione animalista "Urgentseas" per denunciare una situazione straziante, è ladi, un'orca maschio che da 30 anni vive al parco acquatico Mundo Marino, in Argentina. Una vera e propria prigione in cui è privata della dignità e dove il suo valore turistico è anteposto al suo benessere.