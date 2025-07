L’Under 21 sarà allenata da Silvio Baldini | Scelti i suoi valori

Eccola, la scelta controcorrente rispetto al passato, ma basata su valori che vanno oltre la semplice tecnica e tattica. L’Under 21 azzurra sarà guidata da Silvio Baldini, che aveva lasciato il Pescara poche settimane fa dopo averlo riportato in Serie B. Il tecnico toscano è un personaggio unico, al di là delle caratteristiche puramente sportivo, perché nella sua carriera ha sempre messo in primo piano certi valori. Come quello della maglia azzurra. Baldini si giocherà da settembre il pass per l’Europeo 2027 e il pass per i Giochi di Los Angeles 2028. "Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore spiega il presidente della Figc Gabriele Gravina - una persona di valore e di valori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

