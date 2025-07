Thunderbolts il regista spiega come la Marvel ha mantenuto il segreto sul finale fino alla fine

Il finale di Thunderbolts ha rivelato che al team è stato affidato il compito di succedere agli Avengers, venendo rinominato ufficialmente Nuovi Vendicatori I Marvel Studios sono riusciti in qualche modo a mantenere segreto il finale a sorpresa di Thunderbolts fino all'uscita del film, nonostante i rumor e le voci che erano comunque trapelate in rete e tra i fan. La Marvel è nota per la sua segretezza e i suoi rigorosi accordi di riservatezza, ma secondo il regista Jake Schreier, l'evoluzione dei Thunderbolts nei New Avengers non è stata protetta con tanta cura. In occasione dell'uscita del film in formato digitale e la sua imminente uscita in 4K e Blu-ray il 30 luglio, il regista ha affermato che gran parte della strategia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Thunderbolts, il regista spiega come la Marvel ha mantenuto il segreto sul finale fino alla fine

