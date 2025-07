gaza le bombe sulla sacra famiglia

Le bombe israeliane hanno fatto strage anche nella chiesa della Sacra Famiglia. quella che papa Francesco ha chiamato ogni sera in questi due anni di eccidi, fino a quando la salute glielo ha permesso. Due le vittime, sei feriti gravi; anche il parroco padre Romanelli, è stato ferito lievemente a una gamba. Così la piccola chiesa di Gaza, l’unica chiesa cattolica della Striscia, va a condividere fino in fondo il destino del popolo al quale era stata donata dalla Chiesa universale, nulla importando che tale popolo fosse islamico, chĂ© la piccola comunitĂ cattolica ha aperto le braccia a tutti offrendo quel poco che poteva, che poi poco non era dal momento che un riparo finora sicuro, nel mattatoio di Gaza, era giĂ tantissimo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

