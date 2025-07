La Russia è impegnata in un’intensa campagna di guerra ibrida contro obiettivi strategici europei e statunitensi, in aggiunta alla guerra su larga scala in Ucraina. Il numero di attacchi russi in Europa è quasi triplicato tra il 2023 e il 2024, dopo essere quadruplicato tra il 2022, l’inizio dell’invasione in Ucraina, e il 2023. Il servizio di intelligence militare russo, la Direzione Generale dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa (Gru), congiuntamente alle altre agenzie di intelligence russe, hanno spesso reclutato risorse locali per pianificare ed eseguire missioni di sabotaggio e sovversione. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il successo dell'operazione Eastwood e la guerra ibrida di Mosca. La lettura di Irdi