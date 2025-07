Scontri tra ultras a Torre del Greco | 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio

Violenza tra tifosi Turris, la Polizia arresta cinque persone e notifica 17 divieti di dimora. Torre del Greco (Napoli) – Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito 22 misure cautelari nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti in una violenta rissa tra gruppi ultras della squadra di calcio Turris, avvenuta il 26 gennaio 2025 nel pieno centro cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, e riguarda due storici gruppi di tifoseria organizzata: “Hijos de Barrios” e “Ultras Torre del Greco”. Le misure cautelari comprendono: 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 arresti domiciliari, 17 divieti di dimora nel Comune di Torre del Greco, accompagnati dall’ obbligo di firma in occasione delle partite in casa e in trasferta della Turris. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it