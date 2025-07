Borsa | l' Europa resta positiva dopo Wall street Milano +0,6%

Borse europee sempre in generale rialzo dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio in leggero aumento di Wall Street: i listini migliori sono quelli di Amsterdam e di Parigi che salgono dell'1,1%, seguiti da Francoforte in rialzo dello 0,8%, con Milano che cresce dello 0,6% poco sopra i 40mila punti con l'indice Ftse Mib. Più caute Londra e Madrid, in aumento di circa mezzo punto percentuale. Sempre debole l' euro che scende dello 0,5% contro il dollaro a quota 1,15, con lo spread tra Btp e Bund stabile attorno agli 86 punti base. Poco mosso il Bitcoin sui 118mila dollari.

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei.

Economia Usa giù: Pil primo trimestre -0,3%. Trump: «Colpa di Biden». Cade Wall Street | Il Pil scende: il paradosso dei dazi americani - Trump in Michigan festeggia i primi 100 giorni di presidenza davanti ai suoi sostenitori. Di fronte ai dati del Pil «incolpa il predecessore» ma negli ultimi tre mesi del 2024 il Pil Usa era cresciuto di oltre il 2%

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street chiude in volata dopo l'accordo sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones sale del 2,81% a 42.

Borsa Milano positiva su balzo tech e attese Wall Street, Ftse Mib rivede 40.000 punti - Indici positivi a Piazza Affari, che rimbalza dopo due sedute negative consecutive, con l'indice delle blue chip che rivede quota 40.