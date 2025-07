Kolo Muani Juve non c’è ancora l’accordo tra il club bianconero e il PSG! Per il francese si prospetta un ritorno alla base | da quel giorno comincerà gli allenamenti coi parigini

Kolo Muani Juve, il francese non ha la certezza che giocherĂ tra le fila della Vecchia Signora nella prossima stagione: al momento tornerĂ al PSG. Il futuro di Randal Kolo Muani potrebbe prendere una direzione inaspettata, con un ritorno al Paris Saint-Germain sempre piĂą probabile. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante francese, che è stato fortemente accostato alla Juventus nelle ultime settimane, tornerĂ a Parigi per riprendere gli allenamenti con il PSG a partire da mercoledì prossimo. Nonostante l’interesse da parte della Juventus, che ha monitorato con attenzione la situazione di Muani e aveva aperto dei canali con il club francese per portarlo a Torino, al momento non c’è ancora un accordo tra i bianconeri e il PSG. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, non c’è ancora l’accordo tra il club bianconero e il PSG! Per il francese si prospetta un ritorno alla base: da quel giorno comincerĂ gli allenamenti coi parigini

In questa notizia si parla di: muani - kolo - juve - francese

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Calciomercato Juve: stallo Kolo Muani, Vlahovic alla Chiesa. Tocca a Modesto Il francese è fuori dai piani di Luis Enrique ma i francesi non sono disposti a cedere a determinate condizioni. Così il futuro di Dusan blocca tutto Un progetto ambizioso, costruito co Vai su Facebook

La Juventus vuole riportare #KoloMuani a Torino, ma si è inserito un top club di Premier! Il francese non rientra nei piani del PSG #Fantacalcio Vai su X

Calciomercato Juve: stallo Kolo Muani, Vlahovic alla Chiesa. Tocca a Modesto; La Juve vuole tenere Kolo Muani, la situazione è questa! Le ultime su Conceicao e Alberto Costa; Juventus, quale futuro per Kolo Muani e Conceiçao.

Kolo Muani Juve, Comolli insiste con il PSG: è il francese l’obiettivo numero uno per l’attacco! La nuova strategia - La nuova strategia del club bianconero in avanti Il calciomercato Juve sta intensificando gli sforzi pe ... Riporta juventusnews24.com

Juve, non solo Kolo Muani: arriva un altro francese, beffa all’Inter - La Juventus ha intenzione di fare le cose in grande e la beffa all'Inter è dietro l'angolo. Come scrive calciomercato24.com