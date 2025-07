De Laurentiis | Bisogna muovere il c e cambiare il calcio O tra 2-3 anni scompare

Il presidente del Napoli va all'attacco del sistema e della politica. Poi annuncia la costruzione del nuovo stadio entro tre anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Laurentiis: "Bisogna muovere il c... e cambiare il calcio. O tra 2-3 anni scompare"

In questa notizia si parla di: anni - laurentiis - bisogna - muovere

De Laurentiis è a un passo dal vincere due scudetti in tre anni con squadre completamente diverse (Gazzetta) - De Laurentiis è a un passo dal vincere due scudetti in tre anni con squadre completamente diverse (Gazzetta) Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport scrive che Aurelio De Laurentiis è un passo da un record per il calcio italiano.

Napoli, De Laurentiis su Conte: “State sereni, ha un contratto di tre anni” | Primapagina - 2025-05-24 12:43:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Napoli, De Laurentiis su Conte: “State sereni, ha un contratto di tre anni” | Primapagina | Calciomercato.

Fassone: «Inter, Oaktree lavora per vendere entro 4-5 anni; al Napoli con De Laurentiis è diverso» - Le parole di Marco Fassone, ex dirigente di Inter e Napoli tra le altre, sulla volata Scudetto che vede le due squadre ancora in corsa Marco Fassone, ex dirigente di Juventus, Milan, Inter e Napoli, ha commentato a Il Mattino la volata scudetto, con i partenopei avanti di un punto sull’Inter a due giornate dalla […]

Buon pomeriggio avrei bisogno di un informazione o se conoscete un bravo avvocato perche ho una persona cara che oggi e stata cacciata da lavoro lei cittadina Italiana con permesso di soggiorno France se e oggi gli e stato detto che i documenti Dati 4 anni Vai su Facebook

De Laurentiis: Bisogna muovere il c... e cambiare il calcio. O tra 2-3 anni scompare; De Laurentiis conquista i giffoners: Chiedetemi tutto, tranne notizie di calciomercato; «Siete rompicog****i», la furia di De Laurentiis contro un giornalista: «Portate sfiga e mi devo toccare le pa**e». E il cronista lo gela con sarcasmo - Il video.

De Laurentiis: «Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico» - Il Mattino - Aurelio De Laurentiis si prende la scena anche in Rai, intervenendo al programma “Che Tempo che fa” in onda su Rai 3: ... Lo riporta ilmattino.it

Napoli. De Laurentiis: "Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico" - De Laurentiis: "Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico" di Marco Azzi ... Da repubblica.it