Anche quest’estate tornano i tanto attesi Ultimate Game Sale di Xbox, la più grande campagna di sconti annuale sullo store digitale Microsoft. A partire dal 18 luglio e fino al 1° agosto 2025, i giocatori possono approfittare di offerte su oltre 1000 giochi per Xbox Series XS, Xbox One e PC, con prezzi ribassati su titoli di ogni genere e dimensione, comprese le uscite più recenti. La lista dei giochi in saldo è vasta e include nomi di grande richiamo, come Alan Wake 2 a 23,99€, Red Dead Redemption 2 a 14,99€, It Takes Two a 10,49€, The Witcher 3: Complete Edition a soli 9,99€, e Cyberpunk 2077 a 20,99€. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox, sono disponibili gli sconti Ultimate Game Sale su oltre 1000 giochi Xbox Series X|S, One e PC

