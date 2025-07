Osimhen Juventus arriva un altro segnale che sa di partenza imminente | il suo nome non appare nella lista dei convocati per il ritiro del Napoli a Dimaro Ultimissime

Osimhen Juventus, il nigeriano non è stato incluso nella lista dei convocati del ritiro del Napoli a Dimaro. Ultimissime. Il mercato Juventus continua a vivere con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo, e uno dei nomi più discussi negli ultimi giorni è quello di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, ormai fuori dal progetto del Napoli di Antonio Conte, non è stato convocato per il ritiro estivo della squadra a Dimaro, dando un chiaro segnale di un possibile allontanamento dal club partenopeo. La situazione di Osimhen è diventata più incerta dopo l’ annuncio della lista dei convocati per il ritiro del Napoli a Dimaro, che si terrà come di consueto in Trentino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, arriva un altro segnale che sa di partenza imminente: il suo nome non appare nella lista dei convocati per il ritiro del Napoli a Dimaro. Ultimissime

In questa notizia si parla di: juventus - osimhen - lista - convocati

Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi per sostituire il centravanti serbo. La lista aggiornata - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi nel mirino dei bianconeri per sostituire il centravanti serbo.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

ADL apre alla cessione di Osimhen in Italia (e alla Juventus): richiesta una cifra superiore alla clausola da 75 milioni - Victor Osimhen potrebbe presto lasciare la SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la società partenopea sono intenzionati a cedere l’attaccante nigeriano prima dell’inizio del mercato estivo di luglio ed una cifra pari al valore della clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

CDS: OSIMHEN C'È! L'ATTACCANTE NIGERIANO È NELLA LISTA DEI CONVOCATI PER IL RADUNO DEL NAPOLI! Vai su Facebook

Juventus-Osimhen: la richiesta del Napoli. E spunta l'alternativa dalla Ligue 1; Juventus, scatto per Osimhen: svolta in arrivo?; Calciomercato Juventus, non solo Osimhen: le idee per l'attacco.

Juventus, Osimhen resta ai primi posti della lista per l’attacco - In lista c’è il nome di Randal Kolo Muani, che giocherà il Mondiale per Club con la squdra di Tudor e che si riproverà a trattenere dopo la fine del prestito dal PSG. Si legge su gianlucadimarzio.com

Juventus, si farà un tentativo per Osimhen ma servono 80 milioni. L ... - La Juventus intensifica la sua ricerca di un centravanti di spessore per la prossima stagione, e il nome in cima alla lista resta quello di Victor Osimhen. Segnala tuttomercatoweb.com