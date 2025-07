crosetto a milano toghe vogliono sostituire legislatore

"So che nessuno si stupir√† della mia posizione perch√© i principi vengono prima di qualunque posizione politica e partitica e quindi continuo a pensare che la magistratura non debba e non possa sostituirsi al corpo elettorale. A Milano una parte della magistratura inquirente ha anche deciso di sostituirsi al legislatore, nel campo dell' urbanistica, del fisco, del lavoro, attraverso interpretazioni normative che a me sembrano, in molte parti, lontane dalle disposizioni di legge ed anzi molto pericolose (a titolo esemplificativo quello che sta avvenendo contro alcune aziende della moda e del lusso, per solo livore ideologico, √® incredibile)", Cos√¨ il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

